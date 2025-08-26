Polideportivo

Sinner en el U.S. Open: Demoledor debut

El italiano Jannik Sinner, #1 del mundo, inició el tour en el US Open, cuarto y último Grand Slam de tenis del año, con un demoledor debut, venciendo a Vit Kopriva en sets corridos.

Por ABC Color
26 de agosto de 2025 - 22:39
El italiano Jannik Sinner tuvo sobrador debut en el US Open. EFE
El italiano Jannik Sinner tuvo sobrador debut en el US Open. EFEJOHN G. MABANGLO

Sinner se impuso al checo en primera ronda del torneo de tenis por el score de 6-1, 6-1, 6-2.

Otros Top Ten que avanzaron son el australiano Alex de Minaur (#8), que se impuso a su compatriota Chistopher O’Connell, por 6-3, 6-4, 6-4, y el italiano Leonardo Musetti (#10), que le ganó 6(3)-7, 6-3, 6-4, 6-4 al francés Giovanni Mpetshi.

Por otra parte, el argentino Francisco Cerúndolo remontó un 0-2 ganando al italiano Matteo Arnaldi, en 5 sets, 3-6, 2-6, 7-5, 6-4, 6-3.

* Venus se despidió. La estadounidense Venus Williams, que volvió a jugar a los 45 años, cayó en primera ronda contra Karolina Muchová (#11) 3-6, 6-2, 1-6. La mayor de las Williams luchó pero no pudo batir a la checa de 29 años y bien rankeada.

La #2, la polaca Iga Swiatek, avanzó a segunda ronda, derrotando a la colombiana Emiliana Arango 6-1, 6-2. Por su parte, La estadounidense Amanda Anisimova (#8) le ganó a la autraliana Kimberly Birrel 6-3, 6-2.

* Djokovic y Alcaraz. El serbio Novak Djokovic (#7) jugará este miércoles contra el estadounidense Zachary Svajda, y los amantes del tenis podrán ver de nuevo a la leyenda que tuvo problemas físicos en su debut.

También estará en cancha el #2, el español Carlos Alcaraz, que jugará contra el italiano Mattia Bellucci.

Entre féminas estará la #1, la bielorrusa Aryna Sabalenka, que enfrentará a la rusa Polina Kudermetova.

