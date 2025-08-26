Sinner en el U.S. Open: Demoledor debut

Sinner se impuso al checo en primera ronda del torneo de tenis por el score de 6-1, 6-1, 6-2.

Otros Top Ten que avanzaron son el australiano Alex de Minaur (#8), que se impuso a su compatriota Chistopher O’Connell, por 6-3, 6-4, 6-4, y el italiano Leonardo Musetti (#10), que le ganó 6(3)-7, 6-3, 6-4, 6-4 al francés Giovanni Mpetshi.

Por otra parte, el argentino Francisco Cerúndolo remontó un 0-2 ganando al italiano Matteo Arnaldi, en 5 sets, 3-6, 2-6, 7-5, 6-4, 6-3.

* Venus se despidió. La estadounidense Venus Williams, que volvió a jugar a los 45 años, cayó en primera ronda contra Karolina Muchová (#11) 3-6, 6-2, 1-6. La mayor de las Williams luchó pero no pudo batir a la checa de 29 años y bien rankeada.

La #2, la polaca Iga Swiatek, avanzó a segunda ronda, derrotando a la colombiana Emiliana Arango 6-1, 6-2. Por su parte, La estadounidense Amanda Anisimova (#8) le ganó a la autraliana Kimberly Birrel 6-3, 6-2.

* Djokovic y Alcaraz. El serbio Novak Djokovic (#7) jugará este miércoles contra el estadounidense Zachary Svajda, y los amantes del tenis podrán ver de nuevo a la leyenda que tuvo problemas físicos en su debut.

También estará en cancha el #2, el español Carlos Alcaraz, que jugará contra el italiano Mattia Bellucci.

Entre féminas estará la #1, la bielorrusa Aryna Sabalenka, que enfrentará a la rusa Polina Kudermetova.