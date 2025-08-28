Activistas pro Palestina tratan de interrumpir la salida de la etapa de La Vuelta

El pelotón se disponía a comenzar la etapa cuando los manifestantes se pusieron enfrente de los corredores y vehículos de carrera tratando de impedir la salida, pero de inmediato fueron desalojados por los agentes.

Se trata de otro acto de protesta contra la participación del equipo Israel Premier Tech en la ronda española y a favor de la causa palestina. En la contrarreloj del pasado miércoles disputada en Figueras un grupo de 4 personas interrumpieron por unos segundos la marcha del equipo israelí en plena competición en protesta por el "genocidio en Gaza".

La organización de La Vuelta hizo un llamamiento para "que no se vuelvan a repetir estos hechos", calificados de violentos, por lo que se presentó una denuncia contra los activistas, lo que ha dado lugar a una detención en el día de hoy.