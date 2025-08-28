Coco Gauff puede con Vekic y avanza a la tercera ronda ante la mirada de Simone Biles

Coco Gauff, campeona del Abierto de Estados Unidos en 2023, avanzó este jueves a la tercera ronda del ‘grande’ neoyorquino tras imponerse por 7-6 (5) y 6-2 a la croata Donna Vekic, ante la mirada de la legendaria gimnasta Simone Biles.