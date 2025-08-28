Coco Gauff puede con Vekic y avanza a la tercera ronda ante la mirada de Simone Biles

Gauff tuvo que sufrir para imponerse a Vekic, 49 del mundo, sobre todo en un primer set en el que perdió cuatro veces su saque.Necesitó el desempate para llevarse la primera manga con un trabajado 7-5.
Lea más: Swiatek sufre pero avanza en Nueva York
Fue el momento más complicado para la estadounidense, que en el segundo set recuperó nivel con el servicio y no concedió rotura alguna.
Hizo buenas dos roturas para sentenciar el pase a la tercera ronda, en la que le espera la polaca Magdalena Frech, vigésima octava favorita.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
En la pista Arthur Ashe también estuvo Simone Biles, ganadora de siete medallas de oro olímpicas, quien apoyó a Gauff.
En el camino de Gauff está un potencial cruce de cuarta ronda con la japonesa Naomi Osaka, doble campeona del Abierto de Estados Unidos.