Polideportivo

Hipismo: Se cierran inscripciones

Este viernes, a las 15:00, se cierran las inscripciones para la tercera fecha del Ranking de Salto, correspondiente a la Segunda Etapa de las competencias de la Federación de Deportes Ecuestres del Paraguay.

Por ABC Color
28 de agosto de 2025 - 22:23
Nataly Muñoz saltará mañana en la categoría 0,70 metros.
Nataly Muñoz saltará mañana en la categoría 0,70 metros. Gentileza

La pista de geotextil del Club Hípico Paraguayo será el tapete sobre el cual se desarrollarán las justas.

Lea mas: Clínica de Salto

Las competencias arrancan este sábado y culminarán el domingo, con la proclamación de los mejores de este eslabón del torneo.

* Programa sabatino. Este sábado se inician las competencias a las 8:30, con los chicos de la Mini Escuela, a continuación ingresarán las amazonas y jinetes de las Escuelas Menores y Mayores 0,60 y 0,70 metros.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Luego saltarán los atletas en las categorías superiores, en 1,30 y 1,40 metros. Volverán las escuelas, pero de mayor altura, a 0,80 y 0,90.

Finalmente se pondrán los obstáculos de 1,00 a 1,20 metros. El domingo habrá un programa similar.

Inscripciones: https://alta.fedepa.org.py/

Enlace copiado