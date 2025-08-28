Hipismo: Se cierran inscripciones

La pista de geotextil del Club Hípico Paraguayo será el tapete sobre el cual se desarrollarán las justas.
Las competencias arrancan este sábado y culminarán el domingo, con la proclamación de los mejores de este eslabón del torneo.
* Programa sabatino. Este sábado se inician las competencias a las 8:30, con los chicos de la Mini Escuela, a continuación ingresarán las amazonas y jinetes de las Escuelas Menores y Mayores 0,60 y 0,70 metros.
Luego saltarán los atletas en las categorías superiores, en 1,30 y 1,40 metros. Volverán las escuelas, pero de mayor altura, a 0,80 y 0,90.
Finalmente se pondrán los obstáculos de 1,00 a 1,20 metros. El domingo habrá un programa similar.
Inscripciones: https://alta.fedepa.org.py/