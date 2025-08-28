Kickboxing en Rca. Dominicana: Duelo de las Américas

En el duelo continental bajarán al tatami los atletas de kickboxing de América del Norte, Centroamérica y América del Sur.
El torneo es organizado por la Federación de Kickboxing Amateur de República Dominicana.
Uno de los cuatro combatientes, que se prepara para llevar alto la enseña tricolor, es Juan Fuentes.
El atleta combatirá en la categoría Sub 18 y muy entusiasmado señaló que desea “llegar a la medalla de oro, para lo cual estamos entrenando a full en la SND, con los cuatro atletas seleccionados, tanto física y mentalmente”.
Al agradecer a todos quienes apoyan al team y a su familia, expresó que “es conmovedor y emocionante poder representar a Paraguay internacionalmente”.