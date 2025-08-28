Polideportivo

Kickboxing en Rca. Dominicana: Duelo de las Américas

Atletas paraguayos de Tong Il Moo Do se preparan para tomar parte del Torneo Duelo de las Tres Américas de Kickboxing, que se realizará del 13 al 16 de noviembre próximo. La sede de los combates será República Dominicana.

Por ABC Color
28 de agosto de 2025 - 22:30
Juan Fuentes, esperanza de medalla en torneo en Dominicana.
Juan Fuentes, esperanza de medalla en torneo en Dominicana.

En el duelo continental bajarán al tatami los atletas de kickboxing de América del Norte, Centroamérica y América del Sur.

El torneo es organizado por la Federación de Kickboxing Amateur de República Dominicana.

Uno de los cuatro combatientes, que se prepara para llevar alto la enseña tricolor, es Juan Fuentes.

El atleta combatirá en la categoría Sub 18 y muy entusiasmado señaló que desea “llegar a la medalla de oro, para lo cual estamos entrenando a full en la SND, con los cuatro atletas seleccionados, tanto física y mentalmente”.

Al agradecer a todos quienes apoyan al team y a su familia, expresó que “es conmovedor y emocionante poder representar a Paraguay internacionalmente”.

