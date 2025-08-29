El francés Seixas Paul, campeón de la 61ª edición del Tour del Porvenir

El francés de 18 años, campeón del mundo junior de contrarreloj en 2024, se convirtió en el nuevo ganador de este torneo sub-23 sucediendo al inglés Joshep Blackmore.

Saixo, que terminó segundo en el primer sector de la sexta etapa por detrás del corredor belga Jarno Widar, se impuso en la contrarreloj final para concluir líder en la clasificación general con un tiempo total de 18:51:01, seguido de Widar segundo a 40 y del noruego Jorgen Nordhagen, tercero a 44.

Pablo Torres fue el mejor de los ciclistas españoles tras firmar el quinto mejor tiempo de la crono en la que el navarro finalizó a 58 segundos del galo y concluyó séptimo en la general.

Por lo que respecta al Tour del Porvenir femenino, la canadiense Isabella Holmgren ganó con comodidad la presente edición tras vestir el maillot amarillo de principio a fin, superó a la francesa Marion Bunel en la foto-finish el viernes por la mañana en la etapa 5a.

Holmgren, campeona del mundo junior de ciclocross en 2023, fue también la más rápida en la contrarreloj de esta etapa 5b con un tiempo de 29 minutos, y aventajo en 1:56 en la clasificación general a Bunel segunda y de 4:06 sobre la australiana Talia Appleton.