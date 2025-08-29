Futsal FIFA: Cerro quiere su décima copa

Cerro ganó 4-2 en la final de ida del futsal, por lo está muy cerca de un nuevo cetro.

Afemec fue el mejor en la fase inicial, continuando bien en las siguientes fases, pero en el cotejo de ida nada pudo hacer contra el sólido juego de su adversario.

El team cerrista está cargado de experiencia y respetado juego, por lo que la balanza está volcada a favor de los de Quinta Avenida.

* Afemec, por el triunfo. El único camino para que los “educadores” puedan revertir la historia es a través del triunfo en el partido de hoy y no solo eso, sino que debe ganar por una diferencia de 3 goles. Recordemos que en estas series se tiene en cuenta la diferencia de goles.

Los azulgranas darán la vuelta olímpica en forma directa con un empate o si pierden por 1 gol de diferencia. Si Afemec se impone por 2 goles de ventaja, la definición del título se hará desde el punto penal.

Cerro ganó los cetros absolutos de todos los torneos desde el 2015. Solo se resignó en 3 ocasiones, en torneos Apertura y Clausura, pero siempre ganó en la pulseada por el Absoluto.