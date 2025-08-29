Liga de Baloncesto: Sábado de Clausura

Deportivo Amambay preparó el estadio de la Federación local para recibir a Olimpia Kings, a las 20:00, por el torneo de básket.

Lea mas: Completan la segunda fecha

San José jugará contra Ciudad Nueva en el “León Coundou”, desde las 19:00.

Sportivo Luqueño enfrentará en su territorio al Deportivo Campoalto. El juego será a las 20:00.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En el mismo horario, Félix Pérez Cardozo tiene compromiso con Colonias Gold, en Villa Morra.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

* Últimos resultados. El miércoles, por la fecha 2, San José le ganó 98-74 al Deportivo Amambay.

En su visita al Campoalto, los Kings ganaron 83-45, el jueves. Ciudad Nueva cayó 57-81 contra los Gold, mientras que San Alfonzo de Minga Guazú se impuso al Sportivo Luqueño 76-68.

Básquet en Limpio

Este domingo se inicia un atrayente torneo de básquetbol en el polideportivo del Colegio Nacional San José, Centro de Limpio.

Los limpeños inician el camino para llegar, en el corto futuro, a ser parte de la Confederación Paraguaya de Básquetbol.

En cuanto al evento dominguero, a las 15:00 serán los actos oficiales, mientras a las 15:30 habrá Mini Básquet. A las 17:30 se disputarán los partidos en Juvenil y a las 19:00 los de Maxi Básquet.