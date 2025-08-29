Polideportivo

Vingegaard en modo "ahorro de energía"

Cerler (Huesca), 29 ago (EFE).- El danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike), gran favorito de la Vuelta y segundo en la general, señaló tras la etapa de Cerler que tanto él como su equipo tomaron la decisión de "ahorrar energía", descartando así la opción de ganar una etapa que finalmente se adjudicó Juan Ayuso.

Por EFE
29 de agosto de 2025 - 14:10
/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2323

"Fue un día decente, bien salvado, pero no fue un día fácil, y la última subida fue dura. Queríamos ahorrar energía, así que decidimos no hacer nada hoy", comentó Vingegaard en la cima oscense.

Para Vingegaard, las claves de la Vuelta estarán en las dos últimas semanas, y para llevar a esas jornadas considera apropiado reservar fuerzas.

"Si hubiéramos querido podríamos haber luchado por la victoria, queremos ahorrar energías para el equipo de cara a las últimas dos semanas, porque ya serán bastante difícil", concluyó.

Enlace copiado