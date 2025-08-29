Vingegaard en modo "ahorro de energía"

"Fue un día decente, bien salvado, pero no fue un día fácil, y la última subida fue dura. Queríamos ahorrar energía, así que decidimos no hacer nada hoy", comentó Vingegaard en la cima oscense.

Para Vingegaard, las claves de la Vuelta estarán en las dos últimas semanas, y para llevar a esas jornadas considera apropiado reservar fuerzas.

"Si hubiéramos querido podríamos haber luchado por la victoria, queremos ahorrar energías para el equipo de cara a las últimas dos semanas, porque ya serán bastante difícil", concluyó.