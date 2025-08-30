Boxeo: Pedro Juan logra tres medallas en torneo internacional

El Circuito Sulmatogrossense de Box 2025 se desarrolló los días 23 y 24 de agosto en la ciudad de Campo Grande, capital del Estado de Mato Grosso del Sur, Brasil, a 450 kilómetros de la ciudad de Pedro Juan Caballero. Tres jóvenes boxeadores paraguayos, oriundos de esta capital departamental se alzaron con medallas de oro, plata y bronce durante la competencia.

“Fue muy lindo y muy importante, este resultado nos dejó en lo más alto, nuestros boxeadores tuvieron un desempeño extraordinario para este logro histórico”, expresó el profesor Luis Candia, entrenador de los jóvenes boxeadores.

Boxeadores lograron tres medallas

El profesor Luis Candia, detalló que Giovani Calonga, de 16 años de edad, se hizo acreedor de una medalla de oro, Mathías Aguirre, de 15 años obtuvo medalla de plata y Ricardo Sánchez, de 14 años, subió al podio alzándose con la medalla de bronce.

El entrenador señaló que los jóvenes forman parte de la Escuela Municipal de Boxeo Espartanos del Norte de la ciudad de Pedro Juan Caballero.

Se vienen otras competencias

De acuerdo con lo mencionado por el profesor Luis Candia, la agenda marca una serie de compromisos más en lo que queda del año, como otro circuito a llevarse a cabo en Brasil y otra competencia a nivel nacional de los que volverán a participar representantes de la ciudad de Pedro Juan Caballero.