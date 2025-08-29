Atletas de Pedro Juan piden apoyo para participar de las Olimpiadas Especiales

Los alumnos de la Escuela Especial N° 11, ubicada en esta capital departamental, tienen previsto participar de las Olimpiadas Especiales que se realizarán en esta ciudad el 18 de setiembre próximo; sin embargo, sus familias no cuentan con los recursos económicos necesarios para costear los atuendos deportivos que utilizarán durante esa jornada, por lo que se ven en la obligación de recurrir a la solidaridad de la población.

“Necesitamos padrinos, los atuendos por cada atleta tienen un costo de G. 160.000 y son 49 los que van a representar a nuestra escuela”, señaló la profesora Nilsa Franco, encargada de despacho de la Dirección de la Escuela Especial N° 11 de la ciudad de Pedro Juan Caballero, que cuenta con una población escolar de 126 alumnos.

Alumnos-atletas están muy entusiasmados, afirma docente

La profesora Zulma Cáceres, componente del plantel docente de la institución, señaló que los alumnos atletas que participarán de las Olimpiadas Especiales están muy entusiasmados en la medida en que se aproxima el día de la realización de las competencias.

La misma indicó que las modalidades en las que participarán los atletas son futsal, atletismo, entre otras, en diversas categorías.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Agregó que espera contar con personas, instituciones o empresas que apadrinen a los atletas para lograr el objetivo de participar y competir de la mejor manera las Olimpiadas Especiales. Los interesados en dar su aporte pueden contactar al 0971616816 y al 0971803562.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Esperan a unos 600 atletas durante las Olimpiadas Especiales

El evento denominado Olimpiadas Especiales Región 2 se realizará el próximo 18 de setiembre, tendrá como sede el Centro de Alto Rendimiento Deportivo Municipal de la ciudad de Pedro Juan Caballero; la organización corre por cuenta del Centro Educativo y de Rehabilitación Amor y Esperanza, de Pedro Juan Caballero.

Lea más: Apartan del cargo a docente denunciada por maltrato a alumna

Los organizadores esperan contar con la participación de unos 600 atletas que representarán a diversas instituciones educativas de los Departamentos de Amambay y Concepción.