El uruguayo Fagúndez se retira de la Vuelta en la octava etapa

"Confirmamos el abandono de Eric Fagúndez por enfermedad. El uruguayo era otro de los corredores afectados por un virus y ha sufrido mucho en las dos últimas etapas. Ha puesto pie a tierra tras sufrir fiebre, vómitos y demás síntomas", dice un comunicado del equipo burgalés.
Fagúndez (Vergara, 27 años), campeón de Uruguay de contrarreloj cumple su tercera temporada en el Burgos Burpellet BH y disputaba la Vuelta por segunda vez en su carrera. Se trata de la tercera baja de la formación, por lo que se queda en la ronda del 90 aniversario con 5 efectivos.