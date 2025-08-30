El uruguayo Fagúndez se retira de la Vuelta en la octava etapa

Zaragoza, 30 ago (EFE).- El uruguayo Eric Antonio Fagúndez (Burgos Burpellet BH) se ha retirado de la Vuelta a España a consecuencia de un virus que ha afectado en los últimos días a varios corredores de la escuadra española.