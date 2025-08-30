Polideportivo

El uruguayo Fagúndez se retira de la Vuelta en la octava etapa

Zaragoza, 30 ago (EFE).- El uruguayo Eric Antonio Fagúndez (Burgos Burpellet BH) se ha retirado de la Vuelta a España a consecuencia de un virus que ha afectado en los últimos días a varios corredores de la escuadra española.

Por EFE
30 de agosto de 2025 - 12:25
/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2323

"Confirmamos el abandono de Eric Fagúndez por enfermedad. El uruguayo era otro de los corredores afectados por un virus y ha sufrido mucho en las dos últimas etapas. Ha puesto pie a tierra tras sufrir fiebre, vómitos y demás síntomas", dice un comunicado del equipo burgalés.

Fagúndez (Vergara, 27 años), campeón de Uruguay de contrarreloj cumple su tercera temporada en el Burgos Burpellet BH y disputaba la Vuelta por segunda vez en su carrera. Se trata de la tercera baja de la formación, por lo que se queda en la ronda del 90 aniversario con 5 efectivos.

Enlace copiado