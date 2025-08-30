Tenis de mesa: En marcha el Abierto de Asunción en la SND

La Federación Paraguaya de Tenis de Mesa este sábado puso en marcha el Abierto de Asunción en las instalaciones de la Secretaría Nacional de Deportes (SND), que en esta décima edición convocó más de 160 atletas y 300 inscripciones en las diferentes modalidades, provenientes de Argentina, Brasil y Paraguay.