Tenis de mesa: En marcha el Abierto de Asunción en la SND

El torneo, que concluye hoy, incluye múltiples categorías. En esta edición, como novedad, se incluyó también dobles en los niveles avanzado e intermedio.
El Abierto de Tenis de Mesa de Asunción comenzó en el año 2015 en homenaje a la fundación de nuestra ciudad y desde entonces se ha erigido en un torneo de referencia a nivel regional.
“Estamos muy satisfechos con el nivel de convocatoria”, expresó el presidente de la FPTM, Benjamín Real, y auguró que “en la próxima edición la tendencia de participantes seguirá en aumento”.
Por su parte, el gerente deportivo de la FPTM, Blas Torres, explicó: “Tenemos jugadores desde los 9 años hasta más de 70” y esta edición con un récord de inscriptos”.