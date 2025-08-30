Cerro Porteño con su décimo título: amos del futsal

El escenario de moda, el parquet del polideportivo de la Cooperativa Capiatá fue el escenario de las finales de la Liga Premium de Futsal. La semana pasada, los azulgranas se impusieron por 4 a 2, por lo que bajaba de nuevo a la cancha con interesante ventaja sobre los “educadores”.

En ambos partidos, los de Lambaré dieron señales de querer este cetro, sobretodo en el juego de ida cuando ganaban 2-0 en el primer tiempo, hasta que los de Barrio Obrero se despertaron y ganaron 4-2.

La balanza estuvo de parte de Cerro desde el vamos, con el 1-0 con gol de Jorge Espinoza, antes de la mitad del primer tiempo. A los 2’34”, Pedro Pascottini encontró un regalo de los rivales y convirtió el 2-0. Fernando Brambilla descontó 2-1 a los 5’32” y Gonzalo Agüero ilusionaba a su cuadro con el 2-2 a los 6’48”.

Pronto, Enrique Areco desniveló para Cerro, 3-2 a los 8’13” y Alcides Giménez extendía la ventaja 4-2 a los 11’47”. El eterno Enmanuel “Yiyi” Ayala puso el 5-2 a los 14’, y a los 15’20” Brambilla descontaba de nuevo 5-3.

Junior Arana convirtió el sexto de los azulgranas a los 16’52” y Leandro Tobías puso cifras definitivas al encuentro, 6-4, a los 18’.

Los “melli” cuelgan championes

Los legendarios Gabriel “Gari” y Enmanuel “Yiyi” Ayala culminan sus carreras en Cerro Porteño, con la décima estrella.

Los mellizos fueron figuras capitales para llevar al Ciclón a tan elevado sitial, donde se cuenta la Copa Libertadores 2016 en Asunción.

PLANTEL

Plantel Cerro Porteño:

Marcio Ramírez, Pedro Pascottini, Emerson Méndez, Junior Arana, Diego Poggi, Tobías Velázquez, Enmanuel Ayala, Enrique Areco, Gabriel Ayala, Rodrigo Duarte, Alcides Giménez, Aldo Cabrera, Jorge Espinoza y Elías Zalema. D.T.: René Villalba.