Carlitos Alcaraz elimina a Rinderknech y avanza a cuartos en Nueva York

Alcaraz, número 2 del mundo, se deshizo de Rinderknech (número 82) por 7-6 (3), 6-3 y 6-4 en 2 horas y 12 minutos.

Es la primera vez que Alcaraz logra meterse en los cuartos de final de los cuatro ‘Grand Slam’ en una misma temporada. Además, Alcaraz ajustó cuentas en nombre de sus compatriotas Roberto Carballés y Alejandro Davidovich, a quienes Rinderknech había apartado del torneo en primera y segunda ronda. Alcaraz y Rinderknech se habían medido en tres ocasiones, siempre con victoria para el murciano. La primera fue precisamente en Nueva York, durante su debut en Flushing Meadows en 2021; la más reciente, hace apenas dos meses en el torneo de Queen’s. Este domingo, Rinderknech fue el rival más exigente para Alcaraz desde su estreno frente al estadounidense Reilly Opelka. Sólido con el servicio (80 % de puntos ganados con el primer saque y 11 directos) , el francés le planteó un duelo intenso. Sin embargo, los dos ‘breaks’ que encajó, sumados a su debilidad en el resto, lo condenaron ante el portento murciano. Alcaraz y Rinderknech llevaron el primer set al desempate después de un parcial marcado por la defensa del saque. Alcaraz dio un pase al frente y convirtió en un trámite ese ‘tie-break’ que parecía un desafío para el murciano. Además, Alcaraz regaló uno de los puntos del torneo con una espectacular bola por detrás de la espalda que enloqueció al Arthur Ashe Stadium. “ Creo que mi estilo de tenis encaja muy bien con la energía que se vive aquí en Nueva York ” , dijo después del partido. La derrota en el ‘tie-break’ fue un golpe duro para Rinderknech, que cedió su servicio en el segundo set para el 4-2 de Alcaraz, un quiebre que parecía definitivo para sus ya escasas esperanzas. El francés dispuso de dos oportunidades de rotura -sus únicas esta tarde en Nueva York- para reengancharse, pero las dejó escapar. En el último set, el francés aguantó hasta el 4-4, buscando forzar otro desempate que mantuviera vivo el partido, pero Alcaraz, a fin de evitarlo, dio otro paso al frente para quebrar su saque en el momento clave y llevarse la eliminatoria sirviendo.