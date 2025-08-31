Polideportivo

Maratón: Derlys Ayala se consagra campeón sudamericano

El fondista paraguayo Derlys Ramón Ayala (35 años) es profeta en su tierra al consagrarse campeón Sudamericano en la Maratón Internacional de Asunción (MIA) que se realizó ayer en la Costanera de nuestra capital.

Por ABC Color
31 de agosto de 2025 - 22:11
El olímpico Derlys Ramón Ayala Sánchez (7/1/1990) celebra con la bandera nacional al cruzar la meta.
En la decimosexta edición del mayor evento pedestre del país, Derlis Ayala se consagró campeón sudamericano realizó un tiempo de 02:20:59 en los 42 kilómetros y 195 metros reglamentarios. Completaron el podio Fernando Moreno de Ecuador (2:22:02) y José Leão Da Silva de Brasil (2:24:09).

Con esta misma competencia Derlys también se llevó el título de campeón de la MIA y del nacional.

En la rama femenina la paraguaya María Fátima Vázquez se quedó con el tercer lugar del sudamericano al lograr un tiempo de 2:50:34, por detrás de la ganadora la peruana Deysi Huaman (2:43:38) y la ecuatoriana Rosa Chacha Chacha (2:45:08).

Vázquez con el tiempo fue la mejor a nivel nacional por lo que se llevó el título local.

En los 21K los ganadores fueron Robson Dos Santos de Brasil (1:13:57) y la paraguaya Claudia Balderrama (1:25:55).

En los 10K los monarcas fueron: Fabián Agüero (31’47’’) y Santina Wurth (38’03’’).

Y en los 7K: Diego Goncalves (23’31’’) y Astrid Cáceres (28’56’’).

