Maratón: Derlys Ayala se consagra campeón sudamericano

En la decimosexta edición del mayor evento pedestre del país, Derlis Ayala se consagró campeón sudamericano realizó un tiempo de 02:20:59 en los 42 kilómetros y 195 metros reglamentarios. Completaron el podio Fernando Moreno de Ecuador (2:22:02) y José Leão Da Silva de Brasil (2:24:09).

Con esta misma competencia Derlys también se llevó el título de campeón de la MIA y del nacional.

En la rama femenina la paraguaya María Fátima Vázquez se quedó con el tercer lugar del sudamericano al lograr un tiempo de 2:50:34, por detrás de la ganadora la peruana Deysi Huaman (2:43:38) y la ecuatoriana Rosa Chacha Chacha (2:45:08).

Vázquez con el tiempo fue la mejor a nivel nacional por lo que se llevó el título local.

En los 21K los ganadores fueron Robson Dos Santos de Brasil (1:13:57) y la paraguaya Claudia Balderrama (1:25:55).

En los 10K los monarcas fueron: Fabián Agüero (31’47’’) y Santina Wurth (38’03’’).

Y en los 7K: Diego Goncalves (23’31’’) y Astrid Cáceres (28’56’’).