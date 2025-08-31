Polideportivo

El checo Lehecka saca primer billete masculino a cuartos del Abierto de EE.UU.

El checo Jiri Lehecka derrotó el domingo al francés Adrian Mannarino y es el primer hombre clasificado a los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos, donde podría chocar con Carlos Alcaraz.

Por ABC Color
31 de agosto de 2025 - 22:48
El checo Jiri Lehecka derrotó el domingo al francés Adrian Mannarino y es el primer hombre clasificado a los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos.
El checo Jiri Lehecka derrotó el domingo al francés Adrian Mannarino y es el primer hombre clasificado a los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos.172133+0000 MADDIE MEYER

Lecheka, de 23 años, se impuso a Mannarino, de 37, en la apertura de los octavos de final por 7-6 (7/4), 6-4, 2-6 y 6-2.

Lea más: Derlys Ayala se consagra campeón sudamericano

El francés, debutante en una cuarta ronda del Grand Slam de Nueva York, hizo un amago de remontada tras la pérdida de los dos primeros sets.

Mannarino se apropió del tercer parcial y logró el primer break del cuarto, pero después necesitó un tiempo muerto médico para recibir masajes en las piernas y acabó cediendo en su sexto intento por llegar a unos cuartos de Grand Slam.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Estoy un poco sin palabras porque ha sido un partido increíble”, dijo Lehecka, clasificado por segunda vez para unos cuartos de Grand Slam tras el Abierto de Australia de 2023.

“Definitivamente ha sido una semana y media increíble para mí. He estado jugando bien”, se felicitó el checo, que entrará en el top-20 de la ATP tras el torneo.

El checo jugará los cuartos frente al ganador del duelo entre el español Alcaraz y el francés Arthur Rinderknech.

Enlace copiado