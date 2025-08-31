El español Iván García logra la medalla de oro en el Grand Prix Challenge de Muju

Redacción deportes, 31 ago (EFE).- El competidor español Iván García (+80 kg) ha logrado la medalla de oro en el Grand Prix Challenge de Muju (Corea del Sur), torneo G2 en el que estaban en juego puntos para el ránking mundial y olímpico y en el que han participado cerca de 330 deportistas de todo el mundo.