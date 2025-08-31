El español Iván García logra la medalla de oro en el Grand Prix Challenge de Muju

Iván García, subcampeón Mundial en Guadalajara (México) 2022, ha completado un torneo perfecto, superando en las primeras rondas a los representantes de Kenia y a otro de Uzbekistán para plantarse en la semifinal ante el ruso Larin, doble campeón mundial y olímpico (Tokio 2020), al que ha doblegado con claridad (2-0).
Ya en la gran final, el gallego ofreció su mejor versión para superar al deportista ruso, Rafail Aiukaev, que compite bajo pabellón neutral, por 2-1 tras un combate muy igualado que se decidió por detalles.
La medalla de oro de Iván García es la segunda que ha sumado la delegación española, formada por 19 competidores, en Corea del Sur tras la conquistada por la alcarreña Lena Moreno (-67 kg) en la segunda jornada del evento.
Además, España sumó otros tres diplomas gracias a los dos cuartos puestos de Tania María Castiñeira (+67 kg) y Adrián Salanova Liste (-68 kg) y a la quinta plaza de Belén Morán (+67 kg).
