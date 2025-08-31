Fútbol de salón: Copa de Oro y Mundial C13

Por la Copa Oro de fútbol de salón, el último clasificado al cuadrangular final es el Fomento de Barrio Obrero, que le ganó el sábado 3-2 al Sportivo José Meza.

Lea mas: Atenas y La Merced con pasaportes a la final

Fomento se suma así a los finalistas: Deportivo Atenas, 29 de Setiembre y La Merced.

* Por el bicampeonato. Paraguay disputará el Mundial de Brasil, categoría 13 años en Brasil, desde este lunes a la tarde, buscando el bicampeonato, tratando de emular el cetro de Barcelona 2019.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los albirrojitos comparten el Grupo A con México, Francia y Kenia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los chicos debutarán, a las 16:00, contra Francia. Luego serán rivales Kenia y México.