Fútbol de salón: Atenas y La Merced, con pasaportes a la final

Librados todos los juegos correspondientes al Grupo A de la fase cuadrangular semifinal de la Copa Oro de fútbol de salón, Deportivo Atenas y La Merced se anotaron para la fase decisiva del torneo.

Por ABC Color
27 de agosto de 2025 - 20:38
El tramo final de la Copa Oro se encuentra en la fase decisiva.
El tramo final de la Copa Oro se encuentra en la fase decisiva.GUILLERMO CABALLERO

El martes, el choque salonístico fue entre el invicto Atenas y La Merced, donde los griegos golearon 7 a 0.

El otro partido solo completó la programación, pues el 12 de Junio y Nuestra Señora de la Asunción Club estaban eliminados. El “12” goleó 10 a 4.

Posiciones finales: Atenas 5 puntos, La Merced 4, 12 de Junio 2, NSA Club 0.

* Sábado surge otro finalista. El sábado se completará el lote de finalistas, cuando se realice la última fecha del Grupo B. 29 de Setiembre clasificó en forma adelantada y la pelea por el cupo restante está entre Fomento de Barrio Obrero y José Meza, que precisamente se enfrentarán a las 14:00, en cancha del primero. De preliminar jugarán “29” y Artemios, al mediodía.

Posiciones: 29 de Setiembre 4 puntos, Fomento y José Meza 2, Artemios FC 0.

