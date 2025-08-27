Fútbol de salón: Atenas y La Merced, con pasaportes a la final

El martes, el choque salonístico fue entre el invicto Atenas y La Merced, donde los griegos golearon 7 a 0.
El otro partido solo completó la programación, pues el 12 de Junio y Nuestra Señora de la Asunción Club estaban eliminados. El “12” goleó 10 a 4.
Posiciones finales: Atenas 5 puntos, La Merced 4, 12 de Junio 2, NSA Club 0.
* Sábado surge otro finalista. El sábado se completará el lote de finalistas, cuando se realice la última fecha del Grupo B. 29 de Setiembre clasificó en forma adelantada y la pelea por el cupo restante está entre Fomento de Barrio Obrero y José Meza, que precisamente se enfrentarán a las 14:00, en cancha del primero. De preliminar jugarán “29” y Artemios, al mediodía.
Posiciones: 29 de Setiembre 4 puntos, Fomento y José Meza 2, Artemios FC 0.