Fútbol playa: Luque estará en cita ecuménica

El torneo que reunirá a las mejores instituciones del beach soccer será del 16 al 21 de este mes.

Lea mas: Luqueño se queda con el vicecampeonato

El Kure Luque fue escolta de Vasco da Gama en la última Libertadores 2024 y se ganó el derecho de ser el segundo representante regional para el certamen.

Los luqueños acompañarán a los brasileños, que en la final en el estadio Los Pynandi, le habían ganado por 5 goles contra 2.

En cuanto al mundial, Sportivo Luqueño compartirá el Grupo B del torneo ecuménico, junto al israelíta Falfala KQ BSC, el BSC Vybir de Ucrania y el Portsmouth de Inglaterra.