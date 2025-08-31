Polideportivo

Fútbol playa: Luque estará en cita ecuménica

Sportivo Luqueño, vicecampeón de la Copa Libertadores 2025, será el representante paraguayo en el Mundial de Clubes, que se disputará en la ciudad de Sicilia, Italia.

Por ABC Color
31 de agosto de 2025 - 21:04
Merced al vicecampeonato, Luque estará en el mundial.
Merced al vicecampeonato, Luque estará en el mundial.Gentileza

El torneo que reunirá a las mejores instituciones del beach soccer será del 16 al 21 de este mes.

Lea mas: Luqueño se queda con el vicecampeonato

El Kure Luque fue escolta de Vasco da Gama en la última Libertadores 2024 y se ganó el derecho de ser el segundo representante regional para el certamen.

Los luqueños acompañarán a los brasileños, que en la final en el estadio Los Pynandi, le habían ganado por 5 goles contra 2.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En cuanto al mundial, Sportivo Luqueño compartirá el Grupo B del torneo ecuménico, junto al israelíta Falfala KQ BSC, el BSC Vybir de Ucrania y el Portsmouth de Inglaterra.

Enlace copiado