García Pierna: "Si sigo así intentaré hacer una buena general"

"Me he encontrado bien, aunque cuando han atacado los favoritos he sufrido como todo el mundo. Pero si sigo así intentaré hacer una buena clasificación general", afirmó.

La actuación del madrileño en esta primera parte de la Vuelta hace pensar que puede intentar pelear por entrar entre los diez mejores de la general, aunque todavía no lo tiene claro. "Se está poniendo bien la general. El equipo me pide que no pierda tiempo para intentarlo".

En este sentido, recordó que su actuación en el Tour de Francia, en el que acabó en el puesto 26, este pasado mes de julio se vio condicionada en parte porque "perdí mucho tiempo los primeros días y estos días he estado bien colocado para no hacerlo".

A la espera de ver si su presencia en el Tour no le termina pasando factura, fue claro: "Si me encuentro como hasta ahora intentaré hacer una buena general".

