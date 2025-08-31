Sabalenka no deja margen a la española Bucsa

Sabalenka, también defensora del título en Nueva York, superó a Bucsa, número 95, por 6-1 y 6-4 en una hora y 13 minutos.

Con esta victoria, Sabalenka asegura mantenerse como número 1 del mundo, sin importar lo que ocurra a partir de ahora en el torneo, pese a la amenaza que planteaban la polaca Iga Swiatek y la estadounidense Coco Gauff.

Los nervios pasaron factura al inicio del encuentro a Bucsa, que jugaba una cuarta ronda de ‘Grand Slam’ por primera vez en su carrera.

La española solo pudo salvar su primer juego antes de que Sabalenka pasara como una apisonadora y se llevara el set por 6-1.

Bucsa se sacudió esos nervios en el segundo set, cedió un juego, pero no puso las cosas tan fáciles a la número 1 del mundo.

Pese a su eliminación en el cuadro individual, Bucsa sigue vive en tercera ronda del dobles femenino. “Es una rival complicada. Me hizo pensar un poco en el segundo set; estoy muy contenta de haber mantenido mi saque y, sí, de haberme llevado el partido en dos sets”, aseguró Sabalenka en declaraciones a pie de pista.

“Estoy súper feliz con la victoria y siento que, con cada partido que juego, voy mejorando cada vez más”, añadió.

Sabalenka también habló de la presión que supone la defensa del título: “Eso es exactamente lo que estoy haciendo. No juego solo para no perder; juego para ganar y no me importa lo que pasó el año pasado”.