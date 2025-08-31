Vingegaard:"Decidí convertir la etapa en una batalla por la general"

"En el momento que puse a mi equipo por delante en la última subida, decidimos convertir este día en una batalla entre los ciclistas de la general. Me sentí genial todo el día; les pregunté si podían apretar más, lo hicieron, y lo intenté. Fue un esfuerzo de equipo increíble y estoy súper contento de haber podido terminar. No lo habría logrado sin ellos", dijo el danés en la cima riojana.

Vingegaard, quien logró su cuarta victoria en la Vuelta, la segunda en la presente edición, reconoció un error de cálculo en el momento del ataque que le dio la victoria, ya que pensó que quedaba menos de lo que marcaba la pancarta de 10 km.

"Siendo sincero, quizás no preparé bien mi ataque, pensé que estaba más cerca de la meta cuando arranqué, y luego me sorprendió ver la pancarta que decía que estaba a 10 kilómetros de la meta. Tenía un hueco y tenía que seguir adelante", explicó.

Segundo en la general a 37 segundos del noruego Torstein Traeen, el danés disfrutará de la primera jornada de descanso como líder 'real' de la Vuelta.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"No buscaba necesariamente el maillot de líder. Lo importante era ganar la etapa y aumentar la diferencia con mis rivales", concluyó.