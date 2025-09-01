Polideportivo

Ingebrigtsen confirma su presencia en Tokio tras recuperarse de una lesión

Redacción deportes, 1 sep (EFE).- El noruego Jakob Ingebrigtsen, inédito en lo que va de temporada de aire libre debido a una lesión en el tendón de Aquiles, ha confirmado su presencia en los Mundiales de Tokio aunque sin desvelar si correrá los 1.500, los 5.000 o ambas distancias.

Por EFE
01 de septiembre de 2025 - 06:10
Ingebrigtsen, que ganó el oro en los 5.000 metros en los dos últimos Mundiales al aire libre en Oregón 2022 y Budapest 2023, no compite desde hace más de cinco meses, desde el pasado 23 de marzo, cuando ganó el oro en los Mundiales de pista cubierta de Nanjing en 1.500.

"Quizás no sea lo mejor correr un Campeonato Mundial sin competir en las piernas pero voy a correr. Para esto vivo, para competir. No puede ser tan difícil. He recibido una excelente ayuda de mis hermanos, de muchos buenos fisioterapeutas y compañeros y personal de apoyo de la selección nacional y estoy muy agradecido. No sé si habría llegado a este campeonato sin ellos", dijo Ingebrigtsen en un comunicado.

"Ya veremos cómo va esto. Estoy muy contento de haberlo logrado pero no voy a Japón solo a participar", comentó.

