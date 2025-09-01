La belga Margot Vanpachtenbeke ficha por Lidl-Trek hasta 2027

Vanpachtenbeke, de 26 años, comenzó su carrera profesional hace tan solo tres años y ya ha logrado triunfos destacados. En 2024 firmó una victoria de etapa y llevó durante cuatro días el maillot de líder en el Thüringen Ladies Tour alemán y, además, se impuso en la clasificación general del Giro Toscana (Italia). Ese mismo año debutó en el Tour de Francia Femenino.

"Para ser sincera, todavía me parece un poco irreal. Llevo solo unos años compitiendo y ahora dar el salto a este equipo de ensueño… es algo que difícilmente podría haber imaginado", expresó la corredora, según declaraciones facilitadas por el equipo.

Tras confesar que el Lidl-Trek es un equipo al que siempre admiró, la belga recalcó que no hay un sitio mejor para encontrar su lugar. "Sé que todavía tengo mucho que aprender y desarrollar, y creo firmemente que en un equipo con tanta experiencia y conocimiento, este es el lugar perfecto para crecer y encontrar mi lugar", dijo.