Mundial C13 de Fútbol de Salón: Goleada a Francia

Este martes descansará la selección nacional y el miércoles enfrentarán a México por el mundial de salonismo.

Los partidos se disputan en la ciudad de Caucaia, Estado de Ceará, Brasil, en el Complejo Deportivo José Nunes de Miranda.

El team dirigido por Andrés Bogado consiguió la victoria con facilidad, cerrando el primer tiempo con un 2-0 sobre los galos. En la complementaria el ritmo de los guaraníes fue insoportable para los franceses y los chicos asestaron los 7 goles restantes.

No llegó el rival de hoy

Paraguay tendrá día libre este martes, puesto que la representación de Kenia tuvo problemas para llegar a la sede de la competencia.

Los albirrojos de esta forma esperarán hasta el miércoles para volver a jugar, enfrentando a su par de México.

Al respecto, los mexicanos ya se hicieron de los 2 primeros puntos, por W.O. sobre Kenia.

Por su parte, Paraguay ya tiene automáticamente 4 puntos y está a un paso de avanzar de fase.

Si Francia no consigue la victoria el martes, contra México, los paraguayos ya clasificarán a las semifinales.

Por el Grupo B, Canadá se impuso 2-0 a Australia, mientras Brasil jugaba a última hora con Colombia.