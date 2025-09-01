Rahm: "No pensé que me iba a emocionar tanto"

"No pensé que me iba a emocionar tanto. Va a ser muy especial. Tengo muchas ganas de estar en Bethpage. Espero que podamos hacerlo mejor que la última vez en Estados Unidos. Será estresante, pero divertido", comentó Rahm tras el anuncio de su elección por parte del capitán del combinado europeo, el británico Luke Donald, en un programa del canal británico Sky Sports.

El golfista vasco reveló que Donald le llamó hace unos días para comunicarle que iba a ser uno de los seis seleccionados, que se unen a los otros seis golfistas clasificados de forma automática por su puesto en el ránking oficial.

Sobre las opciones del equipo europeo de volver a ganar en territorio estadounidense, algo que no consigue desde 2012, Rahm comentó: "El entorno puede ser el mayor desafío, pero se puede aprovechar. Por mi experiencia, los aficionados neoyorquinos pueden ser bastante divertidos".

Rahm, de 30 años, debutó en la Copa Ryder en 2018, en París, y también disputo las dos últimas, la de 2021 y la de 2023, que se jugó en París.

En su intervención, el jugador español confesó ser un gran aficionado de la película de 'La guerra de las galaxias' al tener visible en su sala de trofeos una imagen de Yoda, además de una figura de Dart Vader casi a tamaño real.

También mostró el escudo del Athletic Club de Bilbao, su equipo de fútbol favorito, una foto con la gran leyenda del golf español Severiano Ballesteros y otra con su esposa, Kelly.

Donald elogió la figura de Rahm: "Él entiende de la historia de la Copa Ryder y lo que representa y sigue el camino de otros grandes jugadores españoles que marcaron el camino, como Sergio García, Olazábal y, por supuesto, Seve (Ballesteros), a quien idolatramos en la Ryder Cup por lo que representa. Jon nos marca la pauta".

Rahm fue el segundo nombre que desveló el capitán del equipo europeo después del irlandés Shane Lowry, en una lista de la que quedó excluido el también español Sergio García, quien tampoco jugó en la edición de Roma.