Swiatek tritura a Alexandrova rumbo a cuartos del US Open

La número dos mundial arrolló a Alexandrova (12) por 6-3 y 6-1 en apenas 64 minutos sobre la segunda mayor pista de Nueva York.
Alexandrova, de 30 años, había avanzado a sus primeros octavos del US Open sin ceder un set pero su camino descarriló frente a una versión especialmente afilada al servicio de Swiatek, que logró siete aces.
La ex número uno mundial, campeona del US Open en 2022, ha clasificado a los cuartos de todos los Grand Slams del año por primera vez en su carrera. “Cada mes es diferente y puedo jugar en cualquier superficie si me siento confiada en mi juego y en mi mente”, destacó la polaca, de 24 años.
“Sentí que al principio ella jugó rápido pero más adelante me sentí en mi burbuja, en la zona” , agregó. “Estoy contenta con la calidad y con mi saque”.