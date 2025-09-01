Vingegaard: "Estoy cerca de mi versión del Tour de Francia"

"Es muy positivo haber ganado un poco de tiempo en la general, ya que me coloca ahora en una posición realmente fuerte. A partir de ahora dependerá de los demás si me quieren atacar. También podría optar a más victorias de etapa", señaló Vingegaard a TV 2 Sport.

Para el doble ganador del Tour de Francia, la actuación en Valdezcaray fue un paso importante para su camino a la consecución del primer maillot rojo de ganador de la Vuelta. Su estado de forma, asegura, está cerca de su mejor versión.

"Me encuentro realmente bien, en gran momento. En los finales de etapa anteriores tal vez no tuve las piernas de Valdezcaray, así que es genial sentirme más fuerte a medida que avanza la carrera. Estoy cerca de mi versión del Tour de Francia", añadió.