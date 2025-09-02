Balonmano: Inter, con tercer año fructífero

Las campeonas del hándbol derrotaron por 31 a 23 a las ypanenses, en la gran final de la categoría Mayores.

Las chicas de Santa Elena se consagraron en la categoría Junior derrotando con lo justo, por la mínima diferencia a Inter, por el marcador de 29-28, en el último segundo de juego.

En Cadetes, Sub 16 también celebró Santa Elena, que se impuso a Cerro Porteño por 31-28.

Las niñas Sub 14 del Inter se sumaron al festejo de las Mayores venciendo en la final con lo justo 21-20 a Nueva Estrella.

No se quedaron atrás las menudas de la Sub 12 del Inter, que derrotaron 31-24 a Santa Elena.

Las alevines del club Triunfo se impusieron a Cerro Porteño en la Sub 10, ganando 17-13.

Las chiquilinas de la Sub 8 azulgrana vengaron la derrota de sus pares, obteniendo el título al vencer a Triunfo por 12 a 10.

Rápidamente, este sábado arranca el Clausura femenino y masculino.