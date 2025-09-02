Mundial C13 de fútbol de salón: Albirrojitos clasificados a la fase final

Este miércoles, los chicos cierran la fase grupal del certamen de fútbol de salón enfrentando a México, a las 14:30.
* El camino a la clasificación. Para obtener la clasificación al cuadrangular final, Paraguay había derrotado de entrada a Francia, goleándola 9-0, el lunes, estrenando el título obtenido en el primer mundial, Catalunya 2019.
Este martes los paraguayos obtuvieron los 2 puntos por la deserción de Kenia y con la nueva derrota francesa (contra México) automáticamente los albirrojos avanzaron a la final del certamen que se desarrolla en el vecino país.
Por el Grupo A, Francia se despedirá del certamen sin bajar al parquet este miércoles, ganando los puntos por W.O. de Kenia.
* Los anfitriones a la final. Por el Grupo B, la selección de Brasil ya está clasificada, luego de sendos triunfos contra Colombia y Australia. Colombia y Canadá están con 2 puntos.
Los cafeteros cayeron este martes contra Brasil 2-0, pero en el debut habían derrotado a los canadienses por 5 goles contra 1.
Por ese motivo, Colombia tiene todo para clasificar a la fase decisiva, porque este miércoles jugará contra la endeble Australia.
El jueves habrá fecha libre en esta cita ecuménica y el viernes se iniciará el cuadrangular final, que se extenderá hasta el domingo.