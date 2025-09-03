Debut de campeones Eagles y de Rodgers con Steelers acaparan atención en inicio de NFL

Los Eagles iniciarán la defensa de su campeonato como favoritos al inaugurar la campaña este jueves ante los Cowboys que llegan a este partido tras perder a su estrella defensiva Micah Parsons, a quien Jerry Jones, propietario del equipo, no le quiso renovar su contrato para mantenerse en Dallas.

En Philadelphia, Jalen Hurts, MVP del Super Bowl LIX, ha señalado que buscarán convertirse en la siguiente dinastía dominante de la NFL, un camino que esperan empezar ante Cowboys, apoyados una de las ofensivas que promete ser de las más poderosas de la NFL.

Con Dallas, el entrenador Brian Schottenheimer hará su debut con una misión que se antoja complicada, romper con 30 años sin que el equipo de la estrella solitaria llegue a un Super Bowl.

En New York, Aaron Rodgers liderará el próximo domingo la ofensiva de Steelers ante los Jets, su exequipo.

A sus 42 años, Rodgers es la esperanza para el equipo dirigido por Mike Tomlin de volver a un partido por el título de la NFL, algo que no consigue desde 2011.

Los Jets también estrenarán pasador en la figura de Justin Fields, quien el año pasado estuvo con Pittsburgh; se espera que el pasador de 26 años dé mayor versatilidad al ataque neoyorquino.

Ese mismo día, en Green Bay, los Packers recibirán a los Detroit Lions en una de las rivalidades más añejas de la NFL; data de 1930.

Los Packers son uno de los favoritos en la Conferencia Nacional para llegar al Super Bowl LX, condición que acrecentaron con la contratación de Micah Parsons, considerado uno de los mejores apoyadores de la NFL, quien la semana pasada dejó a los Cowboys.

Uno de los partidos que más llama la atención en esta semana 1 es el que sostendrán este viernes Los Angeles Chargers, comandados por Justin Herbert, ante los Kansas City Chiefs, de Patrick Mahomes, que se jugará en la Arena Corinthians de São Paulo, Brasil.

Entre los 13 partidos programados para el domingo destaca la visita de San Francisco 49ers a los Seattle Seahawks y el choque entre los Buffalo Bills, que lidera Josh Allen, ante Baltimore Ravens, de Lamar Jackson, ambos candidatos para llegar al Super Bowl LX por la Conferencia Americana.

La actividad concluirá el próximo lunes con el Bears-Vikings.

Partidos de la semana 1 de la temporada de la NFL:

Domingo 7.09: Falcons-Buccaneers, Browns-Bengals, Colts-Dolphins, Patriots-Raiders, Saints-Cardinals, Jets-Steelers, Commanders-Giants, Jaguars-Panthers, Broncos-Titans, Seahawks-49ers, Packers-Lions, Rams-Texans y Bills-Ravens.