Los convocantes de las protestas valoran la suspensión del final de la etapa en Bilbao

Bilbao, 3 sep (EFE).- Los convocantes de las protestas contra la participación del Israel-Permirer Tech en la Vuelta, la asociación Gernika-Palestina, ha valorado de forma positiva haber conseguido que suspendiera el final de la etapa este miércoles en la Gran Vía de Bilbao.