Los convocantes de las protestas valoran la suspensión del final de la etapa en Bilbao

"El objetivo era y sigue siendo único: excluir a Israel Premier Tech de la Vuelta y excluir de todas las competiciones deportivas a todos los equipos israelíes, embajadores del apartheid y el genocidio", ha afirmado la citada asociación en un comunicado.
Esta asociación ha destacado que han conseguido que los equipos ciclistas, las instituciones y el público sean "conscientes de que el equipo Israel no es bienvenido" y que la utilización del deporte para mejorar la imagen de Israel "no es el camino".