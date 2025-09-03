Polideportivo

Los convocantes de las protestas valoran la suspensión del final de la etapa en Bilbao

Bilbao, 3 sep (EFE).- Los convocantes de las protestas contra la participación del Israel-Permirer Tech en la Vuelta, la asociación Gernika-Palestina, ha valorado de forma positiva haber conseguido que suspendiera el final de la etapa este miércoles en la Gran Vía de Bilbao.

Por EFE
03 de septiembre de 2025 - 15:15
"El objetivo era y sigue siendo único: excluir a Israel Premier Tech de la Vuelta y excluir de todas las competiciones deportivas a todos los equipos israelíes, embajadores del apartheid y el genocidio", ha afirmado la citada asociación en un comunicado.

Esta asociación ha destacado que han conseguido que los equipos ciclistas, las instituciones y el público sean "conscientes de que el equipo Israel no es bienvenido" y que la utilización del deporte para mejorar la imagen de Israel "no es el camino".

