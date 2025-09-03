Noah Lyles, a por el doblete en 100 y 200 en los Mundiales de Tokio

Lyles, campeón olímpico de 100 metros, aspira a revalidar la doble corona mundial de Budapest 2023. En los 100 parece clara su condición de favorito, pero para los 200 el duelo que mantiene con el botsuano Letsile Tebogo, que se llevó el oro olímpico en París, será uno de los grandes momentos de los Mundiales.

Otra de las estrellas del equipo estadounidense es McLaughlin, que hace unas semanas ya dijo que iba a renunciar a correr los 400 vallas, su prueba principal, para centrarse en los lisos, algo que allana el camino en la carrera con saltos a la neerlandesa Femke Bol y privará a los aficionados de un gran duelo.

También están en la lista de los Mundiales campeones olímpicos como Cole Hocker (1.500), Grant Holloway (110 vallas), Rai Benjamin (400 vallas), Masai Russell (100 vallas) y Valarie Allman (disco) e incluso el vigente campeón mundial y oro en París 2024 Ryan Crouser (lanzamiento de peso) tras una lesión en el codo que le mantiene todo 2025 sin competir.

"Tras ser líderes con 29 medallas en 2023 nos enorgullece enviar esta increíble lista de atletas a Tokio. Hemos incrementado nuestra inversión en alto rendimiento a niveles nunca antes vistos por esta organización y los atletas estadounidenses han respondido con actuaciones que nos posicionan como aspirantes a medallas en casi todas las disciplinas", declara Max Siegel, director ejecutivo de la federación estadounidense.

100: Kenny Bednarek, Courtney Lindsey, Noah Lyles, T'Mars McCallum

200: Kenny Bednarek, Robert Gregory, Courtney Lindsey, Noah Lyles.

400: Chris Bailey, Khaleb McRae, Vernon Norwood, Jacory Patterson.

800: Donovan Brazier, Bryce Hoppel, Cooper Lutkenhaus

1500: Cole Hocker, Jonah Koech, Ethan Strand.

3.000 obstáculos Daniel Michalski, Kenneth Rooks, Isaac Updike.

5.000: Grant Fisher, Cole Hocker, Nico Young.

10.000: Graham Blanks, Grant Fisher, Nico Young.

Maratón: CJ Albertson, Reed Fischer, Clayton Young.

100 vallas: Dylan Beard, Grant Holloway, Ja'Kobe Tharp, Cordell Tinch

Disco: Marcus Gustaveson, Sam Mattis, Reggie Jagers.

Martillo: Daniel Haugh, Trey Knight, Rudy Winkler.

Jabalina: Marc Anthony Minichello, Curtis Thompson.

Decatlón: Kyle Garland, Heath Baldwin, Harrison Williams.

4x100: Ronnie Baker, Trayvon Bromell, Christian Coleman, Maurice Gleaton.

4x400: Bryce Deadmon, Jenoah Mckiver, Justin Robinson, Demarius Smith.

400 vallas: Rai Benjamin, Caleb Dean, Chris Robinson.

Longitud: Jeremiah Davis, Isaac Grimes, Will Williams.

Triple salto: Will Claye, Salif Mane, Russell Robinson.

Altura: JuVaughn Harrison, Shelby McEwen, Tyus Wilson.

Pértiga Sam Kendricks, Matt Ludwig, Austin Miller.

Peso: Josh Awotunde, Ryan Crouser, Payton Otterdahl, Tripp Piperi.

100: Melissa Jefferson-Wooden, Sha'Carri Richardson, Twanisha Terry, Kayla White.

200: Anavia Battle, Brittany Brown, Melissa Jefferson-Wooden, McKenzie Long

400: Aaliyah Butler, Sydney McLaughlin-Levrone, Isabella Whittaker

800: Maggi Congdon, Sage Hurta-Klecker, Roisin Willis

1.500: Nikki Hiltz, Sinclaire Johnson, Emily Mackay.

3.000 obstáculos: Lexy Halladay-Lowry, Kaylee Mitchell, Angelina Napoleon.

5.000: Josette Andrews, Elise Cranny, Shelby Houlihan.

10.000: Elise Cranny, Emily Infeld, Taylor Roe

Maratón: Erika Kemp, Jessica McClain, Susanna Sullivan

100 vallas: Alaysha Johnson, Masai Russell, Grace Stark.

Disco: Valarie Allman, Shelby Frank, Gabi Jacobs, Laulauga Tausaga.

Martillo: Brooke Andersen, Janee' Kassanavoid, DeAnna Price, Rachel Richeson.

Decatlón: Michelle Atherley, Taliyah Brooks, Timara Chapman, Anna Hall.

4X100: Tamara Clark, Jenna Prandini, Jacious Sears.

4X400: Rosey Effiong, Quanera Hayes, Alexis Holmes, Lynna Irby-Jackson, Britton Wilson.

35 kilómetros marcha: Katie Burnett, Miranda Melville, Maria Michta-Coffey.

400 vallas: Anna Cockrell, Jasmine Jones, Dalilah Muhammad.

Longitud: Claire Bryant, Quanesha Burks, Tara Davis-Woodhall.

Altura: Sanaa Barnes, Vashti Cunningham, Emma Gates.

Pértiga: Amanda Moll, Hana Moll, Katie Moon, Sandi Morris.