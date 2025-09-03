Tyreek Hill afirma que no necesita ser capitán de Dolphins para ser líder

"He sido un tipo que predica con el ejemplo. Ser capitán es genial, pero sin serlo seguiré haciendo las cosas pequeñas, como trabajar duro, estar presente todos los días y darlo todo por este equipo", dijo.

El jugador de Kansas City Chiefs entre 2016 y 2021, afrontará su cuarta temporada con Miami, quedó fuera de la selección de capitanes del equipo para la temporada de la NFL que arranca este jueves.

Los jugadores de Dolphins no votaron por el ocho veces Pro Bowl para ser uno de los capitanes debido al desenlace en la campaña anterior en la que expresó su deseo de abandonar al equipo por no haber alcanzado los 'playoffs', aunque meses después se retractó.

El lunes pasado, el equipo dirigido por Mike McDaniel dio a conocer que sus capitanes para este 2025 serán el quarterback Tua Tagovailoa, el fullback Alec Ingold, el tackle defensivo Zach Sieler, el centro Aaron Brewer y los apoyadores Jordyn Brooks y Bradley Chubb.

Este jueves, Tyreek Hill, quien el año pasado era uno de los capitanes, insistió en que no necesita un distintivo en el uniforme para comportarse como un modelo a seguir.

"Voy a seguir impulsando el nivel que el entrenador y estos chicos están impulsando en el vestuario", concluyó el receptor cinco veces All-Pro.

Tua Tagovailoa negó que la relación con Hill se desgastara luego de haber pedido salir del equipo.

"Puede que la gente lo haya exagerado; hemos trabajado en la relación. Creo que esa conversación quedó atrás. En cuanto vean a Tyreek anotar el domingo todo el mundo lo olvidará. Estoy muy contento y satisfecho con eso", explicó Tagovailoa.

Miami Dolphins debutará en la temporada este próximo domingo en la cancha de Indianapolis Colts.