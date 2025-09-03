Vingegaard decepcionado:"Tenía ganas de celebrar en meta el cumpleaños de mi hijo"

"Hoy es el cumpleaños de mi hijo, tiene un año, y tenía muchas ganas de celebrarlo en la meta. Trabajamos todo el día para conseguirlo, y no tener la oportunidad de ganar es bastante decepcionante. Tenía la ambición de ganar la etapa, y estaba en una buena posición para intentarlo", dijo el maillot rojo de la Vuelta.

La meta de la undécima etapa se adelantó "por seguridad" a 3 km de la meta bilbaína, donde pasó en primer lugar acompañado en ese momento por el británico Tom Pidcock.

" Quería la victoria, y aun así crucé la nueva meta primero. Es una pena no poder llevarle un osito de peluche a mi hijo hoy, pero espero tener dos mañana", comentó el ciclista nórdico.

Vingegaard manifestó su reconocimiento al trabajo de los agentes de seguridad ante los incidentes de la etapa.

"Creo que la policía hizo el mejor trabajo posible. La primera vez que cruzamos la meta, vimos que había gente y muchos manifestantes, pero la policía intentó bloquearlos lo máximo posible. En la segunda subida también hubo algunos que nos estorbaron, pero no me sentí especialmente inseguro", señaló.

Tras recibir por la radio de su equipo de la noticia de la conclusión anticipada de la etapa, Vingegaard sintió una gran "decepción".

"Fue una gran decepción recibir la noticia. Quería seguir a Tom Pidcock , que iba rapidísimo en la subida, y logré alcanzarlo en la bajada. No estoy seguro de si se daba cuenta de que hoy no había ningún ganador de etapa, porque parecía que quería continuar", concluyó.