Eusebio Unzué: "Es una situación de incertidumbre general"

Unzué reconoció a EFE que "nunca había vivido una situación igual" y que no entienden muy bien todo lo que está sucediendo desde que comenzó la ronda española, en la que por cuestiones de seguridad, ante la actitud de los manifestantes, se dio por finalizada la pasada jornada tres kilómetros antes de la meta.

"Ojalá pudiéramos tener una solución buena para todos. Es una situación de incertidumbre general", afirmó el mandatario del equipo español, que reconoció que en el ciclismo "desgraciadamente somos muy vulnerables".

Unzué, que destacó que le gustaría que se les respetara y que los ciclistas no tuvieran que correr riesgos que están teniendo, consideró que "la solución puede que sea más política que deportiva... y también de sentido común".

Así mismo, admitió que lo ocurrido en Bilbao le "entristeció un poco" porque "ni la afición vizcaína ni vasca se merece" lo que ocurrió y la imagen que quedó de un sitio donde se sienten en casa y donde han crecido tantísimos grandes corredores de la historia.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy