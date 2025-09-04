FundéuRAE: “fútbol americano”, claves de redacción

1. “Fútbol” o “futbol americano”Tanto “fútbol” (con pronunciación llana o grave y tilde) como “futbol” (con pronunciación aguda y sin tilde) son adaptaciones válidas del extranjerismo “football”. Para referirse en concreto a este deporte, se añade el gentilicio “americano”.

2. “Liga Nacional de Fútbol Americano”, mejor que “National Football League”Se recomienda emplear la denominación “Liga Nacional de Fútbol/Futbol Americano” en lugar de la inglesa “National Football League”. La sigla más extendida es la inglesa, “NFL”, que se escribe en redonda y con mayúsculas.

3. “Pretemporada” y “postemporada”, en una sola palabraLos prefijos se escriben, por lo general, pegados a la palabra a la que se unen: “pretemporada” y “postemporada”. No resulta adecuado insertar entre el prefijo y “temporada” un espacio o un guion.

4. “Super Bowl” o “Supertazón”La denominación con la que se alude al partido final de la liga puede ser masculina (“el Super Bowl”) o femenina (“la Super Bowl”). En varios países se emplea la forma “Supertazón”, en masculino, escrita en una sola palabra y sin guion intermedio.

5. Alternativas a extranjerismosSon muchos los extranjerismos que pueden aparecer en las informaciones relacionadas con esta competición. Se recuerda que aquellos que no se adaptan a la ortografía y pronunciación del español se escriben en cursiva (o entre comillas, si no se dispone de cursiva), pero algunos de ellos tienen alternativas:

• “center”: “centro”, “central”.

• “down”: “oportunidad”, “intento”.

• “draft”: “selección (de jugadores)”. En concreto, el nombre propio del evento es “Reunión Anual de Selección de Jugadores de la NFL”. En ocasiones pueden verse también derivados como “draftear” o “drafteado”, que es recomendable evitar y sustituir por alternativas tradicionalmente españolas, como “reclutar”, “elegir” o “seleccionar”, o “reclutado”, “elegido” o “seleccionado”, respectivamente.

• “end zone”: “zona/línea de anotación”, “zona final” o, según el contexto, “detrás de las diagonales”.

• “fumble”: “balón suelto”, “balón perdido” (por un jugador que no ha sido derribado).

• “halftime show”: “espectáculo del descanso / del entretiempo”, mejor que “de la media parte”.

• “interception”: “interceptación” o “intercepción”.

• “kickoff”: “saque (inicial)”, “patada de salida” o “inicio de partido”. Cuando se emplea para referirse al primer partido de la temporada, puede sustituirse por “partido inaugural”.

• “línea de ‘scrimmage’”: “línea de golpeo” o ”de confrontación”.

• “MVP”: sigla de “most valuable player”, es decir, el “jugador mejor valorado” o “más valioso”.

• “pick”: “selección” o “jugador seleccionado/reclutado” (en el evento de selección).

• “quarterback”: “mariscal de campo”.

• “tackle”: “derribo”, “placaje”; respecto al verbo, se aconseja “derribar” o “placar” en vez de “tacklear”.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.