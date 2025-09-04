Matthew Brennan conquista la tercera etapa y releva a Kooij, líder de la general

Brennan, de 20 años, cruzó la línea de meta tras 2h35:45, perseguido por un pelotón de más de 90 corredores; después de que Kooij, ganador de las dos primera etapas en tierras británicas, tomara la iniciativa para lanzar a su compañero a unos 20 kilómetros de la meta, cuando se registraron los primeros movimientos.

Así, el joven inglés superó al italiano Alberto Dainese (Tudor Pro Cycling Team), quien terminó segundo, y al portugués Rui Oliveira (UAE Team Emirates), tercero, en el mismo tiempo del ganador.

Dicho triunfo sitúa al Team Visma|Lease a Bike como el equipo con más triunfos en el Tour, con tres victorias en tres etapas. Además, cuenta con ambos corredores en la cabeza de la clasificación general, Kooij primero, con diez segundos de ventaja sobre su compañero Brennan.

Este viernes se disputará la cuarta etapa, sobre 186,9 kilómetros entre Atherstone y Burton Dassett Hills Country Park. Dicha jornada contará con un cierre destacable, con tres ascensos al puerto de Burton Dassett.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy