Podemos a acusa a la Vuelta de blanquear el "genocidio" en Gaza y llama a la movilización

"Es lamentable cómo la Vuelta Ciclista a España está blanqueando un genocidio y hacemos un llamamiento a la ciudadanía para que se movilice, salga y proteste como ocurrió en Bilbao, lo que es motivo de orgullo para todas las personas que quieran luchar en contra del genocidio", ha afirmado el portavoz de la formación de izquierdas durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de las Cortes de Castilla y León, en Valladolid.
Fernández ha apelado a la ciudadanía para que "proteste, boicotee, salga a las calles e impida en todo lo posible que ese equipo israelí compita en la Vuelta".
Una decisión que ha justificado ante el "genocidio atroz" que se vive en este territorio palestino, "el peor del siglo XXI", con miles de niños asesinados por Israel: "Todo aquel que no se levante, no proteste y no se movilice será cómplice", ha resumido.
Respecto a las protestas que tuvieron ayer durante la celebración de la Vuelta Ciclista a su paso por Euskadi, el también procurador en la Cámara autonómica ha subrayado que "la sociedad vasca dio un auténtico ejemplo de dignidad con esas movilizaciones" y ha trasladado su "orgullo y solidaridad" con los manifestantes.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy