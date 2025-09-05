Alcaraz fulmina a Djokovic y espera en la final del US Open

En la primera semifinal en Nueva York, Alcaraz venció 6-4, 7-6 (7/4) y 6-2 al gigante balcánico que, a los 38 años, cerrará la temporada sin su ansiado título 25 de Grand Slam.

Lea más: Atletismo: Almirón y Flaming al Mundial

El español pugnará el domingo por su segundo título del US Open frente al ganador de la otra semifinal el viernes entre Sinner, vigente campeón, y el canadiense Felix Auger-Aliassime.

“Es un gran sentimiento estar otra vez en la final del US Open, se siente increíble”, declaró el ibérico, de 22 años, sobre la pista central de Flushing Meadows. “Hoy no fue mi mejor nivel del torneo, pero mantuve uno bueno desde el principio hasta el último punto”, reconoció. “Era muy importante mantenerme presente”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Nole felicitó a Alcaraz con un abrazo en la red tras su cuarta derrota en semifinales de Grand Slam este año.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En caso de que Sinner gane su semifinal, el italiano y Alcaraz serán el primer dúo en enfrentarse en tres finales de Grand Slam en una misma temporada en la era Abierta (desde 1968).

El balance hasta ahora es de un triunfo español en Roland Garros seguido de otro italiano en Wimbledon.

Alcaraz también puede recuperar el liderato de la ATP si conquista su sexto trofeo de Grand Slam el domingo, en una final a la que tiene previsto asistir el presidente estadounidense, Donald Trump.