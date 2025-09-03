Atletismo: César Almirón y Lars Flaming competirán en el Mundial de Japón

César Almirón se va al certamen ecuménico como el vigente campeón sudamericano en los 200 metros planos donde había registrado un crono de 20.50 segundos.
Almirón también tuvo destacadas actuaciones en Cuenca y Cochabamba donde también conquistó los podios.
En cuanto a Lars Anthony Flaming, viene de consagrarse campeón panamericano Junior donde también batió récord al registra una distancia de 81.56 m en el lanzamiento de jabalina.
Será la primera experiencia para Lars en la cita, mientras que Almirón estará por segunda ocasión.