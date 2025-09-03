Polideportivo

Atletismo: César Almirón y Lars Flaming competirán en el Mundial de Japón

El velocista olímpico César Almirón Escobar (24 años) y el jabalinista campeón panamericano junior Lars Anthony Flaming (22) serán nuestros representantes en el Mundial de Atletismo que se realizará del 18 al 23 de setiembre en Tokyo, Japón.

Por ABC Color
03 de septiembre de 2025 - 22:43
Presentación de César Almirón y Lars Flaming camino a Tokio.
Presentación de César Almirón y Lars Flaming camino a Tokio.

César Almirón se va al certamen ecuménico como el vigente campeón sudamericano en los 200 metros planos donde había registrado un crono de 20.50 segundos.

Lea más: Anisimova ya está en las semifinales del US Open

Almirón también tuvo destacadas actuaciones en Cuenca y Cochabamba donde también conquistó los podios.

En cuanto a Lars Anthony Flaming, viene de consagrarse campeón panamericano Junior donde también batió récord al registra una distancia de 81.56 m en el lanzamiento de jabalina.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Será la primera experiencia para Lars en la cita, mientras que Almirón estará por segunda ocasión.

Enlace copiado