Atletismo: César Almirón y Lars Flaming competirán en el Mundial de Japón

El velocista olímpico César Almirón Escobar (24 años) y el jabalinista campeón panamericano junior Lars Anthony Flaming (22) serán nuestros representantes en el Mundial de Atletismo que se realizará del 18 al 23 de setiembre en Tokyo, Japón.