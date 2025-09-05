"El equipo nunca correrá sin el nombre de Israel", según el dueño de la formación

L'Angliru (España), 5 sep (EFE).- "Nunca correremos sin el nombre Israel", aseguró el propietario del equipo Israel-Premier Tech, Sylvan Adams, tras las protestas propalestinas que están marcando la Vuelta a España, a la vez que subrayó el apoyo del presidente de la UCI, el francés David Lappartient.