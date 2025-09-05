"El equipo nunca correrá sin el nombre de Israel", según el dueño de la formación

El patrocinador israelí-canadiense desestimó en el canal israelí Sport Channel la posibilidad de que el equipo que dirige pase a denominarse simplemente Premier Tech.
"Noticia falsa, nunca correremos sin el nombre Israel", señaló tajente Adams, quien expresó su deseo de no cambiar el nombre del equipo, a pesar de las numerosas protestas en la Vuelta por la situación que vive la población palestina en la Franja de Gaza.
Adams también afirmó haber recibido el apoyo de David Lappartient, presidente de la Unión Ciclista Internacional, y confirmó su intención de no abandonar la Vuelta, como sugirió tras los incidentes de Bilbao -etapa que debió ser interrumpida a falta de 3 kilómetros para la meta por los posibles incidentes en la recta de llegada- el director de carrera, Kiko García.
"Si la abandonamos, no sólo será el fin de nuestro equipo, sino de todos los demás. Mañana se manifestarán contra los equipos de Baréin, Emiratos Árabes Unidos y Astaná. Los boicots son interminables", concluyó.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy