El francés Romain Grégoire gana la cuarta etapa y estrena liderato

Redacción deportes, 5 sep (EFE).- El francés Romain Grégoire (Groupama-FJD) se impuso este viernes en la cuarta etapa de la Vuelta a Gran Bretaña, disputada sobre 186,9 kilómetros entre Atherstone y Burton Dassett, y le arrebató el liderato de la general al británico Matthew Brennan (Team Visma).

05 de septiembre de 2025 - 13:45
Grégoire, de 22 años, consiguió su novena victoria como profesional (tercera esta temporada) con un crono de 4h06:18, por delante de su compatriota Julian Alaphilippe (Tudor Pro Cycling Team), con el mismo tiempo, y del italiano Edoardo Zambanini (Bahrain-Victorious), que cruzó la meta a dos segundos.

Tras esta cuarta etapa lidera la clasificación con un crono de 13h55:08, seguido de Brennan, ganador de la tercera, a dos segundos, mientras que Alaphilippe completa el podio con el mismo tiempo que el ciclista británico.

Este sábado se disputará la quinta etapa, sobre 133,7 km entre Pontypool y The Tumble, con un final en subida de más de cinco kilómetros.

