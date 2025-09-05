El francés Romain Grégoire gana la cuarta etapa y estrena liderato

Grégoire, de 22 años, consiguió su novena victoria como profesional (tercera esta temporada) con un crono de 4h06:18, por delante de su compatriota Julian Alaphilippe (Tudor Pro Cycling Team), con el mismo tiempo, y del italiano Edoardo Zambanini (Bahrain-Victorious), que cruzó la meta a dos segundos.

Tras esta cuarta etapa lidera la clasificación con un crono de 13h55:08, seguido de Brennan, ganador de la tercera, a dos segundos, mientras que Alaphilippe completa el podio con el mismo tiempo que el ciclista británico.

Este sábado se disputará la quinta etapa, sobre 133,7 km entre Pontypool y The Tumble, con un final en subida de más de cinco kilómetros.