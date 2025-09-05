El Mar Menor acoge la Copa de España de Kite con el equipo olímpico español

El Centro de Alto Rendimiento de la Región de Murcia, ubicado en la pedanía alcazareña de Los Narejos, albergará esta regata que contará con la participación, entre otros, de dos riders que participaron en los Juegos de París 2024, como la barcelonesa Gisela Pulido y la portuguesa Mafalda Pires de Lima.

Con las vistas puestas en los Juegos de Los Ángeles 2028, el equipo preolímpico español estará representado al completo en la Copa de España con deportistas de la talla de Gisela Pulido y los valencianos Álex Climent y Jacobo Espí, favoritos a conseguir el título.

Este evento de carácter nacional, e incluido en el calendario de la Real Federación Española de Vela (RFEV), es abierto a participantes extranjeros, de manera que lo disputarán Pires de Lima y el dominicano Deury Corniel, entre otros.

La competición, organizada por la Federación de Vela de la Región de Murcia (FVRM) por delegación de la RFEV, se celebrará en la costa de Los Alcázares entre el CAR y la Punta de las Olas, lugar conocido por varios de los participantes ya que allí se disputó el Campeonato de Europa de Formula Kite, previo a Paris 2024, y que cuenta con magníficas condiciones para la navegación a vela.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Están programadas un máximo de 15 pruebas, no navegándose más de seis mangas por día.