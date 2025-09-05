Netanyahu felicita al equipo israelí de la Vuelta a España por "no ceder ante el odio"

Jerusalén, 5 sep (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, felicitó este viernes al equipo Israel-Premier Tech y a su propietario, Sylvan Adams, "por no ceder ante el odio" en la Vuelta a España, donde ha habido protestas contra la participación de la formación israelí en esa carrera ciclista.