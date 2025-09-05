Rafa Nadal alaba la "magia" de Alcaraz, pero afirma que puede mejorar su táctica

En una entrevista con The New York Times publicada este viernes, Nadal, de 39 años, alabó a Alcaraz, de 22, y afirmó que es "más mágico y más impredecible" que el italiano Jannik Sinner, número uno del mundo, a quien venció en la final del Abierto de Francia en junio.

"Pero al mismo tiempo, también comete más errores: puede jugar mejor, pero también peor, y se trata de encontrar el equilibro", apuntó el mallorquín al rotativo.

No obstante, aseguró que ver jugar a Alcaraz "es muy divertido", porque es "capaz de hacer cosas increíbles y al mismo tiempo cometer errores, y eso es humano".

Nadal, que se retiró del tenis en 2024, opinó que el murciano, ahora número 2 del mundo, puede mejorar "un poco la táctica de abordar algunos partidos".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"A veces parece que siempre juega para conseguir cada gran golpe, y a veces no lo necesita tanto", apuntó al respecto.

Durante su entrevista con la sección The Athletic del Times, Nadal reflexionó sobre su vida tras el tenis, y relató que no tiene una rutina fija, pero dijo haber aceptado "al 100 %" su nueva vida.

"Tengo demasiadas cosas en mi vida que hoy en día son más importantes para mí. Me gusta el tenis, pero también me gustan otras cosas y quiero disfrutar de este momento de mi vida", señaló.

Así, dijo no haber vuelto a una pista de tenis, aunque tiene previsto hacerlo este mes o el próximo.

Al recordar su trayectoria, Nadal no pudo evitar mencionar a sus mayores rivales, el serbio Novak Djokovic y el suizo Roger Federer, y dijo estar convencido de que no habría ganado 92 títulos -además de medallas de oro olímpicas y varias Copas Davis- sin la presión de sus competidores.

En este sentido, reconoció que buscaba mejorar mientras evaluaba los puntos en los que Djokovic y Federer le superaban: "De alguna manera, tener delante a jugadores como Novak o Roger te da una idea clara de lo que tienes que hacer".

Djokovik se enfrenta hoy a Alcaraz en las semifinales del Abierto de Estados Unidos. Ambos tenistas se han enfrentado un total de ocho veces, con un balance de cinco victorias para el serbio y tres para el español.