Polideportivo

Este domingo Mr. Paraguay, en hotel céntrico

Este domingo desde las 10:00 en el teatro del hotel Guaraní, se pondrá en marcha una nueva edición del tradicional evento de fisicoculturismo del país, el Mr. Paraguay, que será clasificatorio al Sudamericano de Quito, Ecuador del 18 al 22 de setiembre.

Por ABC Color
06 de septiembre de 2025 - 21:21
Esta domingo desde las 10:00 se viene la edición del Mr. Paraguay
Esta domingo desde las 10:00 se viene la edición del Mr. ParaguayGentileza

Desde las 10:00 Procop (categorías FIT): Culturismo Clásico y Fisicoculturismo. Promocionales Y oficiales: Games Classic B.B.; Culturismo Clásico; Classic Physique; Fisicoculturismo; Women’s Physique y Parejas Fisicoculturismo.

Lea más: Alcaraz-Sinner, final inevitable

A partir de las 14:00: Procop (categorías FIT): Fitness artístico, Women’s Wellness, Men’s Physique y Women’s Bikini.

Promocionales y oficiales: Fitness infantil fem., Fitness infantil masc., Fitness Artístico, Fitness Acrobático, Fitness masc., Women’s FitModel, BodyFitness, entre otros.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El evento tiene un costo de G. 75.000 las entradas generales y G. 100.000 el backstage.

Enlace copiado