Este domingo Mr. Paraguay, en hotel céntrico

Desde las 10:00 Procop (categorías FIT): Culturismo Clásico y Fisicoculturismo. Promocionales Y oficiales: Games Classic B.B.; Culturismo Clásico; Classic Physique; Fisicoculturismo; Women’s Physique y Parejas Fisicoculturismo.
A partir de las 14:00: Procop (categorías FIT): Fitness artístico, Women’s Wellness, Men’s Physique y Women’s Bikini.
Promocionales y oficiales: Fitness infantil fem., Fitness infantil masc., Fitness Artístico, Fitness Acrobático, Fitness masc., Women’s FitModel, BodyFitness, entre otros.
El evento tiene un costo de G. 75.000 las entradas generales y G. 100.000 el backstage.