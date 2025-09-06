Polideportivo

Hipismo: Campeonato Aniversario “Asocab” en la pista del Acá Carayá

Este sábado habrá un aperitivo a la Cuarta Fecha del Ranking de la FEDEPA, y será en la pista de arena del RC4 Acá Caraya en el “Aniversario de la Asocab”. La Asociación de Oficiales de la Caballería está de fiesta y uno de las celebraciones será a puro saltos.

Por ABC Color
06 de septiembre de 2025 - 02:38

En la mañana del sábado, a partir de las 8:00, habrá actividad en el Club Hípico Acá Carayá siendo conmemorado un aniversario mas de la Asocab.

En cuanto a la competencia sabatina, tras el reconocimiento de la pista, a la hora señalada, ingresarán al ruedo de competencia las amazonas y jinetes en la categoría Debutantes, con las varas en el piso.

A continuación competirán las Escuelas categoría Abierta, en las alturas 0.60, 0.70, 0.80 y 0.90 metros, en el tipo de prueba “A tiempo ideal”.

Mas tarde harán lo mismo los atletas en las Categoría Abierta con varas a .00 y 1.10 metros, “A cronómetro”.

La penúltima prueba será el Mini Gran Premio Abierta, 0.80 y 0.90, recorriendo el trayecto en el peculiar sistema “Elija su recorrido”.

Se cerrará la jornada de competencia con el Gran Premio Abierta, 1.00 y 1.10 metros con el tipo de prueba “Elija su puntaje”.

