Hipismo: Campeonato Aniversario “Asocab” en la pista del Acá Carayá

En la mañana del sábado, a partir de las 8:00, habrá actividad en el Club Hípico Acá Carayá siendo conmemorado un aniversario mas de la Asocab.

Lea mas: Tercera cita del Ranking

En cuanto a la competencia sabatina, tras el reconocimiento de la pista, a la hora señalada, ingresarán al ruedo de competencia las amazonas y jinetes en la categoría Debutantes, con las varas en el piso.

A continuación competirán las Escuelas categoría Abierta, en las alturas 0.60, 0.70, 0.80 y 0.90 metros, en el tipo de prueba “A tiempo ideal”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Mas tarde harán lo mismo los atletas en las Categoría Abierta con varas a .00 y 1.10 metros, “A cronómetro”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La penúltima prueba será el Mini Gran Premio Abierta, 0.80 y 0.90, recorriendo el trayecto en el peculiar sistema “Elija su recorrido”.

Se cerrará la jornada de competencia con el Gran Premio Abierta, 1.00 y 1.10 metros con el tipo de prueba “Elija su puntaje”.